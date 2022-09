Rivera bate Juventus Feijó e conquista 1º turno do Campeonato Acreano de Futsal Série A

Com Richarlison no lugar de Jesus e Paquetá de volta ao lado esquerdo, treinador faz ajustes em variação sem Vini Jr, mas dá sinais de definições e pontos a favor de Alex Telles pelo setor

Aquele ataque com Neymar e Lucas Paquetá pelo centro do ataque e dois pontas – na formação mais ofensiva do treinador na Seleção – ainda existe no planejamento de Tite. Mas o treinador vai para os primeiros 45 dos últimos 90 minutos antes da Copa do Mundo com sistema que tem mais cara de estreia de Copa do Mundo – no dia 24 de novembro contra a Sérvia – do que o da partida contra Gana.