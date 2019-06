Duarte disse que foi pessoalmente verificar a situação dessa infestação. Sobre a segurança do local

“Infestações de ratos na Maternidade e falta de segurança é que está acontecendo na Maternidade Barbara Heliodora”. A denúncia é do deputado Roberto Duarte (MDB), na tribuna da Assembleia Legislativa. Ele apresentou 13 indicações ao governo cobrando providências para resolver o problema com um trabalho intenso de combate aos ratos, que colocam a vida de parturientes, bebês e crianças em risco de morte.

Duarte disse que foi pessoalmente verificar a situação dessa infestação. Sobre a segurança do local, ele afirmou que, “qualquer um pode entrar e roubar sem que seja impedido”, disse. Para ele, o governo precisa resolver o problema com urgência. Os ratos passeiam livremente nas imediações da Maternidade e do Hospital da Criança, no esgoto em que se transformou o Canal da Maternidade.

