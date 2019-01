O governador Gladson Cameli (Progressistas) ficará fora do Estado a partir das 17h desta quinta-feira, 10, para cumprir parte da agenda em Rondônia que se estende por toda sexta-feira, 11, e sábado, dia 12, e seu vice Major Rocha assume pela primeira vez o comando do Estado até o próximo domingo, 13.

Rocha informou ao sitio ac24horas, seguirá o protocolo de agenda do governador na capital focando em reuniões políticas com intuito de fortalecer a pasta de Segurança Pública enquanto Gladson cumprirá agenda oficial às 16h da sexta, em uma audiência com o governador de Rondônia, Marcos Rocha (PSL).

De acordo com a assessoria do governo, logo que se encontrar com o governador do Estado vizinho, Gladson se reunirá com com os secretários de Agricultura de Rondônia e de Produção e Agronegócio do Acre e logo em seguida participará da apresentação da síntese do encontro do dia entre os dois governos durante o 1ª Rodada de negócios para produção de grãos entre Acre e Rondônia.

Já no sábado, Gladson e sua equipe seguirão a fazenda do Grupo Céu Azul para visitar as instalações da Fazenda, onde anunciará a abertura do Acre para o agronegócio.

