De acordo com o vice-governador, Viana deu férias para boa parte do efetivo

O vice-governador do Acre, Werles Rocha (PSDB), usou sua página no Facebook para registrar visita feita ao secretário Paulo César, da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Na ocasião, garantiu melhores condições de trabalho para a equipe de polícia em suas atuações.

“Estamos trabalhando para dar aos nossos policiais civis as condições necessárias para o cumprimento de suas missões. Quero reiterar meu respeito e apoio à essa tão valorosa instituição e seus líderes”, enfatizou.

No entanto, Rocha lamentou, o que classificou como ‘tentativa de boicote’, que ele atribui ao ex-governador do estado, antes de deixar o cargo. “Não posso deixar de registrar e lamentar as tentativas de inviabilizar a nova gestão. Basta citar que o novo Secretário assumiu com quase 1/3 do efetivo da Polícia Civil”, destacou.

De acordo com o vice-governador, Viana deu férias para boa parte do efetivo. “Isso sem mencionar outras medidas que estão sendo avaliadas sob o ponto de vista da legalidade”, ressaltou.