O Governo do Acre busca fortalecer e abrir novos caminhos para o desenvolvimento econômico local. Diante disto a relação comercial entre o Acre e o Peru, com o qual o estado faz fronteira, fica cada dia mais entrelaçada. Em agenda, na província de Pucallpa, cidade peruana, o vice-governador do Acre, Major Rocha participou do Congresso Empresarial Amazônico que teve início na última quinta-feira, 3, onde foram debatidas várias pautas de relevância para a indústria, comércio e turismo entre os países.

A delegação acreana contou com a participação dos deputados estaduais Luiz Gonzaga e Antonia Sales e empresários acreanos. O objetivo é o de estimular as relações entre o setor empresarial e o desenvolvimento das duas regiões, estreitando as relações comerciais entre Brasil e Peru, por meio do Acre e Pucallpa.

A construção da rodovia ligando Cruzeiro do Sul à Pucallpa foi um dos pontos debatidos no encontro. O vice-governador, Major Rocha, destacou a importância desta proximidade entre Brasil e Peru e seu impacto financeiro para o Acre. “O governo do Estado tem uma nova visão política, econômica. Queremos abrir as portas do estado para o progresso e esse congresso é de fundamental importância para expôr as potencialidades e as oportunidades que o Acre têm a oferecer” destaca o vice governador. Rocha entregará uma carta ao presidente do Peru, Martín Vincarra, expondo a viabilidade econômica para a indústria, comércio e turismo da construção da rodovia que ligará o Acre ao Peru. “Entregarei ao presidente peruano uma carta relatando a viabilidade da construção de uma rodovia que fortificará a economia em nossas regiões”, afirma Rocha.

