O Campeonato de Futebol Copão do Vale do Juruá movimentou a região e foi um sucesso. Na noite desta última terça-feira (17), a seleção de Rodrigues Alves garantiu o título, tornando-se campeã da edição 2019. O evento, promovido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, é um dos mais importantes torneios de jogadores amadores do Estado.

Rodrigues Alves venceu Marechal Thaumaturgo por 3 gols a 1. “A equipe de Thaumaturgo chegou com mérito e nós respeitamos isso e soubemos trabalhar a bola. Fizemos dois gols de início e matemos o ritmo”, destacou Doni, capitão da seleção campeã.

“Mais uma vez a Prefeitura realiza um Copão maravilhoso. Neste ano superamos todas as expectativas, sete seleções participaram da disputa, que agregou a visita de moradores dos municípios vizinhos. Cruzeiro do Sul está de parabéns”, destacou o secretário de Turismo e Esporte, Aldemir Maciel.

A seleção campeão levou para casa o prêmio de R$ 2,5 mil, mais o troféu e medalhas. Já a segunda colocada garantiu o prêmio de R$ 1,5 mil. O Copão do Vale do Juruá compôs a programação de atividades do aniversários de 115 anos de Cruzeiro do Sul.

