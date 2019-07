Brasileia recebeu pela segunda vez a ‘Câmara Criminal Itinerante’. O projeto, que visa aproximar o cidadão do Poder Judiciário Acreano e possibilitar aos advogados das partes realizarem a sustentação oral de seus pacientes, julgou 25 processos nesta sessão de quinta-feira (04) sendo, em sua maioria, pedido de apelação.

Presidida pelo Desembargador Élcio Mendes e tendo como membros os desembargadores, Samuel Evangelista, Pedro Ranzi, além da procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, João Pires, sessão teve toda a estrutura igual a original montada na Comarca de Brasileia, situada no Fórum Dr. Evaldo Abreu de Oliveira. Onde, juízes, advogados, servidores, outros operadores de direito, as pessoas que fazem parte dos processos e vários moradores da região assistiram aos julgamentos.

Antes do início da sessão, autoridades presentes participaram da abertura do projeto ‘Câmara Criminal Itinerante’, e parabenizaram Brasileia pelo 109 anos de fundação que teve uma participação relevante do Judiciário em sua construção a época. Na oportunidade homenagearam os profissionais que colaboram de forma especial com a edificação da justiça no município.

Estiveram presentes, a Prefeita Fernanda Hassem, representantes da OAB/AC Luiz Mario, Sérgio Quintanilha, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brasiléia, Dr Clovis Lodi, e Major da Polícia Militar do 10º Batalhão, Major Ana Cassia.

“Queremos aqui agradecer e parabenizar o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por ter escolhido Brasileia para realização de mais uma edição do projeto ‘Câmara Criminal Itinerante’. Por ocasião de nós Brasilense está comemorando 109 anos do município. Que hoje está em festa comemorando sua história e suas conquistas aos longo desses anos. E a Câmara de Vereadores que assim como o Judiciário também é parte viva dessa história. Continuará dialogando com as demais, instituições na condição legal de representante do povo, para garantir mais justiça social, direitos e benefícios para todos os nossos munícipes”. Enfatizou o presidente do Poder Legislativo municipal, Rogério Pontes.

“O povo que trabalha sua cultura e tradição, geralmente é um povo feliz. Fazia muito tempo que eu não está acordado com uma alvorada, é muito bonito acordar e ver a banda da polícia militar, os ônibus e crianças acompanhando a alvorada. Eu venho de um Estado onde se preservam as tradições e eu vi isso aqui Em Brasileia. O povo daqui tem uma história muito bonita, há tempos eu não presenciava numa cidade esse valor cultural, onde eu vi no rosto das pessoas a felicidade de comemorar o aniversário de Brasiléia. Parabéns a prefeita Fernanda Hassem por manter viva essa cultura tão bonita no município”. Disse o presidente Câmara Criminal (TJAC) Desembargador Élcio Mendes.

“Estamos seguindo a tradição de amanhecer às 5 da manhã com banda de música, com. Os alunos e a população participando, assim como faziam nossos pioneiros. Sabemos que Brasiléia passou por momentos difíceis, onde a reconstrução do município têm se dado de forma conjunta, E o Poder judiciário tem um papel fundamental nessa reconstrução”, afirmou a prefeita, que salientou que mesmo com toda adversidade já vivida no município povo de Brasiléia segue com esperança de dias melhores. “Tenho convicção que há muito o que fazer, sigo com a certeza que o melhor presente para população de Brasiléia é brinda lá com melhores índices de saúde, educação, infraestrutura e cidadania. Essa é minha luta diária, buscar os meios para ofertar qualidade de vida aos munícipes da cidade que me viu nascer”, finalizou a Prefeita Fernanda Hassem.

