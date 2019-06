Por Fernando Oliveira/Ascom

O presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes, participou nesta sexta-feira,31, da posse da Prefeita Fernanda Hassem como presidente da Junta de Serviço Militar. E do Secretário do Serviço Militar do município Professor Adolfo Saady Filho.

Em seu gabinete na presença do 1°Tenente do Exército Brasileiro, Delegado de Serviço Militar de Rio Branco, Elder Oliveira e diante da Bandeira Nacional empunhada pelo Auxiliar do Posto de Recrutamento e Mobilização 12-004 de Rio Branco,SD, Bruno Pereira Leite Cardoso, a prefeita se comprometeu a realizar todos os esforços necessários para que os munícipes cumpram seus deveres relativos ao serviço militar com o objetivo de contribuir para o exercício da cidadania e engrandecimento da Pátria.

Além do juramento, Juvenil assinou o Livro e o Termo de Posse, ações previstas pelo artigo 13 da Portaria n° 163 do DPG (Departamento-Geral do Pessoal) de 7 de novembro de 2011, que trata sobre as normas técnicas para funcionamento das juntas militares.

Em seguida a Prefeita Fernanda Hassem, em possou o Professor Adolfo Saady filho, como novo Secretário da Junta Militar do município.

“A Prefeitura é o primeiro órgão que o cidadão procura para fazer seu alistamento, por meio da Junta de Serviço Militar, por isso é muito importante o comprometimento do prefeito junto da Prefeitura que possibilita o funcionamento do órgão alistador”, explicou o 1º Tenente.

Na solenidade também foram explanadas as vantagens de estar em dia como Serviço Militar e as atribuições do Prefeito como Presidente. Presidir as cerimônias de entregas de Certificados de Dispensa de Incorporação, designação de um auxiliar ou secretário para a Junta como foi feito, autorização, apoio e deslocamento do secretário a Delegacia de Serviço Militar, quando solicitado, são algumas das ações que deverão realizadas pelo Presidente.

Estiveram presentes também no juramento, Tenente do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM) Edmilson, Sandro Subtenente do 5º Batalhão de Prevenção e Combate de Incêndio do Corpo de Bombeiros do Alto Acre(BPCIF), e a Secretária de gabinete da Prefeitura Amanda Christina.

1 de 6

Comentários