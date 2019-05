Uma equipe da PM que realizava ronda na cidade de Xapuri, distante cerca de 198km da capital do Acre, detiveram um homem no bairro Laranjal na manhã deste sábado, sob acusação de estar portando cerca de 34 trouxinhas de cloridrato de cocaína.

Segundo foi apurado, a equipe estava em uma rua do bairro citado, quando perceberam que o homem os havia notado e rapidamente, soltou um pacote na rua e continuou andando.

Achando estranho a atitude do homem, um policial saltou do veículo foi averiguar o pacote, enquanto a viatura o seguia. Ao abrir, havia as trouxinhas com drogas e em seguida, o homem foi abordado e dado voz de prisão.

Identificado como Rones Souza Amorim (20), após ser descoberto, confessou que havia embalado a droga no bairro Sibéria e seria comercializada pela cidade. O mesmo recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido para a delegacia e entregue ao delegado titular do Município.

O caso será levado ao judiciário que decidirá sobre o futuro do acusado.

Comentários