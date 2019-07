Entre janeiro e junho do ano passado foram 1.112 boletins de ocorrências. O número aumentou para 1.918 no mesmo período deste ano. A falta de cuidado no manuseio do aparelho é um atrativo para os criminosos.

Segundo a Polícia Militar do Acre (PM-AC), a distração é a principal causa para roubos de celulares. De acordo com o major Kleison Albuquerque, o ideial é que as pessoas não usem o aparelho na rua, nos pontos de ônibus e até mesmo no Terminal Urbano, por exemplo. É preciso adotar alguns cuidados.

“Desembarcou no Terminal, não sai com o celular na mão. Ou, quando for embarcar, não vá com o celular na mão, guarde em local seguro. Às vezes, no tumulto, o ladrão puxa o aparelho e vai embora, não consegue nem identificar. Não guarde na mochila e coloque nas costas, coloque na frente, ou então, guarde no bolso o aparelho. Tiver em ponto de ônibus, só use se for seguro, se tiver sozinho não utiliza, aguarde o melhor momento para atender”, frisou.