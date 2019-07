A Prefeitura de Cruzeiro do Sul continua levando os benefícios na parte de infraestrutura aos bairros de Cruzeiro do Sul. Nesta semana as frentes de serviço realizam obras no bairro da Várzea. No local, todas as ruas estão recebendo o recapeamento com massa asfáltica, utilizando a nova tecnologia do micro revestimento asfáltico, com utilização do polímero.

A população local agradece os investimentos, e ressalta as melhorias que chegam junto com os benefícios.

“É muito importante, pois esta rua estava com muitos buracos. Com asfalto novo facilita muito para nós, ajudando as pessoas a ir e vir e o acesso de veículos. Isso vai ajudar tanto nós comerciantes, como todos os moradores”, falou o morador Neto Quirino.

O Presidente do bairro contou que esta era uma reivindicação da comunidade, que está sendo atendida pela atual gestão municipal.

“Esse sonho está se tornando realidade no nosso bairro. Agradeço ao prefeito que está contemplando todas as ruas com esse serviço. Como comunidade estamos satisfeitos, e esse é um momento histórico, pois sempre fomos um bairro descriminado, mas agora foi diferente”, destacou o presidente do bairro Marivaldo Figueiredo.

Para o vereador Leandro Cândido, que reside no bairro, os serviços de infraestrutura e pavimentação proporcionam dignidade para os moradores.

“Agradeço primeiro ao prefeito e a secretaria de obras, que transformam nosso bairro com ruas trafegáveis, com ruas melhores e assim a população tem de fato seus direitos atendidos”, agradeceu o parlamentar.

O Prefeito Ilderlei Cordeiro acompanhou de perto a execução dos serviços, junto com o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Jemil Júnior. O gestor explicou que a prefeitura pretende levar as ações para todos os bairros da cidade. Com a aprovação do projeto, que possibilita o financiamento de R$15,5 milhões, serão montadas duas frentes de serviço para atender mais locais em menor tempo.

“Agradeço mais uma vez aos vereadores que entenderam a necessidade do projeto para o financiamento, voltado para investimento em pavimentação na nossa cidade, e solucionar o problema da população. Estamos realizando esse tipo de pavimentação, que apresenta uma durabilidade e valor muito melhor. Esse programa chegará em todos os bairros, e quem ganha com isso é a população”, enfatizou o gestor.

