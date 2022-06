Rugby Sevens: seleção feminina estreia nesta 6ª em Sul-Americano no RJ

A seleção brasileira feminina de rugby sevens (modalidade com sete atletas de cada lado) começa nesta sexta-feira (10) a disputa do 21º Campeonato Sul-Americano da categoria, que será disputado em solo brasileiro, na cidade de Saquarema, Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro. As Yaras – apelido da seleção feminina – tentam manter os 100% de aproveitamento na história: em 20 edições da competição, a equipe foi campeã 19 vezes e só não levou o título em 2015, quando não participou do campeonato, que funcionou como um torneio Pré-Olímpico classificatório para a Rio 2016. Por já ter vaga garantida como país-sede, o Brasil não disputou aquela edição.

Em 2022, aliás, a seleção se reencontra com a terra natal, onde não jogava justamente desde a Olimpíada do Rio. Uma oportunidade muito valorizada pelas atletas.

“Nossa expectativa é colocar em prática ainda mais as características do nosso modelo de jogo. Será especial pois vamos curtir nossa torcida em casa. Então estamos trabalhando forte para apresentar nosso melhor rugby”, afirmou a capitã Luiza Campos.

O Sul-Americano terá a presença de oito seleções, que brigam pelo título e consequentemente por uma vaga nos Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago (Chile): Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Guatemala, Paraguai, Peru e Uruguai, que foram divididos em dois grupos com quatro equipes cada.

No primeiro dia de competições, o Brasil enfrenta seus rivais do Grupo A, um atrás do outro: a estreia é contra a Guatemala, às 10h (horário de Brasília), depois a seleção enfrenta o Uruguai às 12h28 e as Yaras concluem a fase inicial diante do Paraguai às 15h26. As partidas dos dois grupos são disputadas em sequência, uma imediatamente depois da outra. No rugby sevens, são dois tempos de sete minutos cada.

Os dois primeiros de cada grupo avançam. No sábado (11), o Sul-Americano será encerrado com semifinais e finais. A competição servirá como um teste para a Copa do Mundo da modalidade, marcada para setembro deste ano, na Cidade do Cabo, na África do Sul.

“Buscaremos mostrar em campo tudo que estamos construindo juntos ao longo dos últimos meses. Já provamos que somos capazes de aprimorar e evoluir continuamente. E claro que vamos nos empenhar ao máximo diante do nosso torcedor porque é um privilégio poder jogar em casa. Temos que usar tudo isso a nosso favor”, diz o técnico da seleção brasileira, William Broderick.

O campeonato será todo realizado no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, casa do Boavista, clube da primeira divisão do futebol carioca, localizado em Bacaxá, distrito de Saquarema (RJ). Para acompanhar as partidas no local, o torcedor precisará apenas colaborar com um quilo de alimento não perecível.