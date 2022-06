Sábado é o Dia D de vacinação contra influenza e sarampo

Foi prorrogada, até sexta-feira, 24, a campanha de vacinação contra a influenza e o sarampo, exclusivamente para os grupos prioritários em todo o país. Já para o público em geral, o governo do Acre, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), definiu o sábado, 25, como o Dia D de vacinação contra essas doenças. Cada município estabelecerá as unidades de saúde que estarão em funcionamento.

Com início em abril deste ano, a campanha tinha como meta a imunização de 90% do público-alvo, crianças de seis meses até cinco anos e trabalhadores da Saúde, entre outros. No entanto, a coordenação do PNI verificou que a cobertura vacinal ficou bem abaixo do esperado, não apenas no Acre, mas em todo o país.

De acordo com Renata Quiles, coordenadora do PNI no estado, a tendência de pessoas do grupo prioritário manifestarem essas doenças de forma mais grave, justamente por terem o organismo mais sensível a infecções por vírus, torna necessária a vacinação em massa desse público, evitando sequelas e até mesmo a ocorrência de óbitos.

“Finalizando a campanha, não houve a adesão dos grupos prioritários, o que é muito grave; é muito triste você ter sobra de vacinas porque o grupo-alvo não procurou. Mas, pensando também em não perder essas doses, a gente acaba abrindo para a população em geral ao final da prorrogação da campanha”, explica.

A coordenadora destaca ainda a importância de vacinar o público em geral: “As pessoas carregam o vírus em sua nasofaringe, em seu sistema respiratório, confundem os sintomas com os de uma gripe comum e acabam transmitindo para pessoas com a saúde mais debilitada. Então, se vacinar também a população geral, a gente acaba bloqueando esse ciclo de transmissão”, esclarece Renata.

A partir de segunda-feira, 27, segunda-feira, todas as unidades básicas de saúde (UBS) do estado estarão oferecendo as vacinas ao público em geral. A população interessada deve portar carteira de vacinas, CPF ou cartão do sistema único de saúde (SUS).

