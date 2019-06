As vagas serão distribuídas da seguinte forma: alimentação (67), Loja do Artesão (20), artesanato manual (30) e ambulantes (150). Haverá cadastro de reserva para a Praça de Alimentação.

Comerciantes de alimentos, bebidas não alcoólicas e artesãos poderão se inscrever, de 10 a 14 de junho, ao credenciamento e habilitação para concorrer às vagas de permissionários do Galpão da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet)- Alimentação Popular, na Expoacre 2019. O Edital de Credenciamento e Habilitação para empreendimentos, artesanato e ambulantes foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 3, e traz todos os detalhes e especificações do processo de sorteio. São 267 vagas no total.

O estande da Seet na Expoacre terá como tema Empreender para crescer – Alimentação Popular Tradicional. O espaço pretende reunir grupos de Economia Solidária compostos por associações, cooperativas, movimentos e uniões populares e participantes de feiras, com inscrição no CNPJ. Microempreendedor Individual, artesão (trabalhador manual com MEI), ambulantes com MEI e os associados à Loja do Artesão com MEI também poderão concorrer. As vagas serão distribuídas da seguinte forma: alimentação (67), Loja do Artesão (20), artesanato manual (30) e ambulantes (150). Haverá cadastro de reserva para a Praça de Alimentação.

As inscrições podem ser feitas pessoalmente ou por procuração (no caso de expositores do interior do Estado) na sede do Sebrae em Rio Branco, entre 10 e 14 de junho, de 8h às 14h. Empreendedores autônomos que irão concorrer às vagas de alimentação, caso sejam sorteados, terão que participar da Oficina de Atendimento com foco em Vendas, palestra sobre Marketing Digital e Oficina de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, que serão oferecidas pelo Sebrae.

Está vetada a inscrição e participação no sorteio dos membros da Comissão de Credenciamento e Sorteio e seus parentes e dependentes até 3º grau. O resultado da análise dos documentos dos inscritos, selecionados ou habilitados a participarem do sorteio será publicado no Diário Oficial do Estado, a partir de 18 de junho.

A Expoacre é o maior evento de negócios do Acre e atrai, em média, 30 mil visitantes por dia. Este ano, a feira também funcionará durante o dia no período entre 27 de julho e 04 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana.

