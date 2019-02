Aleac teve renovação de 50% de seus parlamentares: dos 24, 12 são novos no cargo

Com uma renovação de 50% na casa, os 24 deputados eleitos em outubro do ano passado para a 15ª legislatura na Assembleia Legislativa do Acre, tomaram posse na manhã desta sexta-feira( 1).

Os parlamentares executaram o Hino Nacional e o Hino Acreano durante a cerimônia presidida pelo deputado Manoel Moraes (PSB), na presença do governador Gladson Cameli.

Os eleitos fizeram o juramento e receberam o boton com o brasão da Assembleia Legislativa. Dos 24, 12 sãoeleitos e 12 reeleitos. Conheça os deputados acreanos:

Meire Serafim (MDB)

Candidata do MDB, Meire Serafim obteve 10.349 votos totalizados (2,44% dos votos válidos) e foi eleita Deputada Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Roberto Darte (MDB)

Candidato do MDB, Roberto Duarte obteve 9.405 votos totalizados (2,22% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Antônia Sales (MDB)

Candidata do MDB, Antonia Sales obteve 9.139 votos totalizados (2,16% dos votos válidos) e foi eleita Deputada Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Gerlen Diniz (PP)

Candidato do PP, Gerlen Diniz obteve 8.479 votos totalizados (2,00% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Dr. Jenilson (PC do B)

Candidato do PC do B, Dr. Jenilson obteve 8.253 votos totalizados (1,95% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Maria Antônia (PROS)

Candidata do PROS, Maria Antonia obteve 7.793 votos totalizados (1,84% dos votos válidos) e foi eleita Deputada Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Nicolau Júnior (PP)

Candidato do PP, Nicolau Júnior obteve 7.509 votos totalizados (1,77% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Jonas Lima (PT)

Candidato do PT, Jonas Lima obteve 7.322 votos totalizados (1,73% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Manoel Moraes (PSB)

Candidato do PSB, Manoel Moraes obteve 7.135 votos totalizados (1,68% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Edvaldo Magalhães (PC do B)

Candidato do PC do B, Edvaldo Magalhães obteve 6.662 votos totalizados (1,57% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Daniel Zen (PT)

Candidato do PT, Daniel Zen obteve 6.616 votos totalizados (1,56% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Josa da Farmacia (Podemos)

Candidato do PODE, Josa da Farmacia obteve 6.412 votos totalizados (1,51% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Doutora Juliana (PRB)

Candidata do PRB, Doutora Juliana obteve 5.990 votos totalizados (1,41% dos votos válidos) e foi eleita Deputada Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Bestene (PP)

Candidato do PP, Bestene obteve 5.113 votos totalizados (1,21% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Antonio Pedro (DEM)

Candidato do DEM, Antonio Pedro obteve 5.021 votos totalizados (1,18% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Luiz Gonzaga (PSDB)

Candidato do PSDB, Luiz Gonzaga obteve 4.369 votos totalizados (1,03% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Whendy Lima (PSL)

Candidato do PSL, Whendy Lima obteve 4.058 votos totalizados (0,96% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Marcus Cavalcante lima (PTB)

Candidato do PTB, Marcus Cavalcante obteve 4.044 votos totalizados (0,95% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Fagner Calegário (PV)

Candidato do PV, Fagner Calegário obteve 3.731 votos totalizados (0,88% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Sgt Cadmiel Bomfim (PSDB)

Candidato do PSDB, Sgt Cadmiel Bomfim obteve 3.637 votos totalizados (0,86% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Pastor Wagner Felipe (PR)

Candidato do PR, Pastor Wagner Felipe obteve 3.568 votos totalizados (0,84% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Tchê (PDT)

Candidato do PDT, Tchê obteve 3.429 votos totalizados (0,81% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.

Chico Viga (PHS)

Candidato do PHS, Chico Viga obteve 3.382 votos totalizados (0,80% dos votos válidos) e foi eleito Deputado Estadual no Acre no 1º turno das Eleições 2018.