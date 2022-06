Samuel Oliveira vence 50m borboleta e fatura mais um ouro no Mundial de Natação

Márcio Cruz, representante do atacante, vai ao Rio de Janeiro para encontrar dirigentes rubro-negros e discutir detalhes do vínculo que pretendem firmar

O tempero para tentar fazer o Flamengo voltar a dar gosto aos seus torcedores está no forno. Nesta terça-feira, com o empresário do jogador no Rio , o clube deu mais um passo e segue avançando na contratação de Everton Cebolinha.

O Flamengo oferece a Cebolinha um contrato válido por cinco temporadas, até 2027.

Diferentemente da estratégia em janeiro, quando acertou primeiramente com o jogador, mas não conseguiu a anuência do Benfica, o Flamengo agora inverteu a ordem. Primeiramente encaminhou tudo com os portugueses e depois passou para a parte do atleta.

Márcio Cruz, agente do cearense de 26 anos, desembarcou na tarde desta terça-feira no Rio de Janeiro para discutir a questão contratual com o Flamengo. A movimentação contou com o conhecimento e o aval do Benfica. Depois do encontro com os rubro-negros, Márcio deixou a cidade para outros compromissos.

Na Gávea, o otimismo é grande por Cebolinha principalmente depois de se chegar a um denominador comum com os portugueses pelo valor fixo da transação: 14 milhões de euros (R$ 74 milhões). No momento, o Benfica exige que o valor variável atinja 16 milhões de euros (R$ 85 milhões).