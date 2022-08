Sancionada lei que libera consignado para o Auxílio Brasil

Curso de Formação de Sargentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre terá a duração de 120 dias e será dado para a turma que ingressou na corporação em 2007, no primeiro concurso com participação de mulheres

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro, participou na manhã desta quinta-feira, 4, da aula inaugural do Curso de Formação do Corpo de Bombeiros Militares do Acre (CBMAC), realizado no auditório da Uninorte.

Recebida pelo Coronel Charles da Silva, comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, a presidente saudou a turma que ingressou na corporação em 2007, concurso em que, inclusive, foi o primeiro a ter a participação e inserção de mulheres. Além disso, foi esse concurso que representou a entrada de um efetivo que hoje representa 50% de militares no Corpo de Bombeiros. O curso de preparação para sargento terá a duração de 120 dias.

A presidente do TJAC, fez questão de fazer uma saudação especial as mulheres, ressaltando que o caminhar delas é sempre mais desafiador que o dos homens diante da estrutura da sociedade.

A desembargadora Waldirene Cordeiro, também ressaltou a importância do trabalho dos profissionais. “Eu estou há 10 anos no Poder Judiciário, é quase o tempo que os senhores e as senhoras aguardam por esse momento da formação curso de sargentos. E o que eu teria pra dizer, uma frase muita singela de um poeta lusitano que diz: “O caminhar faz o nosso caminho”. E é isso que os senhores estão fazendo, caminhando por onde passam e por onde vão passar, e tenho certeza que vão dar o melhor sempre para a população de nosso estado, tão carente, que precisa do trabalho de vocês”, disse.

O comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Charles, agradeceu a presença da presidente do TJAC, autoridade maior do Estado presente na aula inaugural. “O Tribunal de Justiça do Acre sempre foi um grande parceiro do Corpo de Bombeiros do Acre. E nós agradecemos muito, obrigada presidenta”, afirmou comandante.