Sanderson e Vanda já estão com candidaturas aprovadas pelo TRE

Após operações de pavimentação asfáltica com drenagem e construção de calçada, meio-fio e sarjeta, o Estado do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), em parceria com a Prefeitura de Assis Brasil, entregou à população nesta segunda-feira, 22, as ruas Juvenal Duarte de Souza, no Bairro Bela Vista, e Valério Magalhães, na região central, com condições totalmente adequadas de trafegabilidade.

O assessor jurídico da Seinfra, Gabriel Gomes, afirmou que as obras priorizam as pessoas. “São obras que levam melhorias para a população no geral, valorizam o comércio local, facilitam o acesso dos estudantes às escolas e garantem dignidade aos moradores”, enfatizou o representante da pasta de Infraestrutura.

A via Juvenal Duarte de Souza, com quase um quilômetro de extensão, já recebeu integralmente os serviços. Na Rua Valério Magalhães, os serviços foram realizados no primeiro trecho, de mais de 300 metros.

O convênio entre Estado e Município vem promovendo uma série de obras de infraestrutura, além de gerar emprego e renda.

“Faço um agradecimento especial ao Estado, porque a parceria fez Assis Brasil avançar no aspecto da infraestrutura urbana e rural e geração de trabalho. São obras que melhoram a vida de centenas de moradores e que também proporcionam oportunidades para trabalhadores locais”, frisou o prefeito Jerry Correia.

