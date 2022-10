Saneacre disponibiliza emissão online de 2ª via de fatura a usuários do interior

O Serviço de Água e Esgoto do Estado Acre (Saneacre) é a autarquia responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário nos 21 municípios do interior do estado. O usuário que eventualmente não tenha recebido a conta de água ou perdeu a fatura não precisa ir até a sede da unidade. O documento pode ser acessado pela internet, por meio do endereço eletrônico https://app.saneacre.ac.gov.br/agencia. O link está disponível nas redes sociais do Saneacre (Instagram e Facebook).

“Além do atendimento presencial, disponibilizado nas sedes nos municípios, os usuários têm hoje à disposição a facilidade de mais duas formas de atendimento. Por meio da internet, o cliente pode consultar débitos e emitir a 2ª via de suas faturas para realizar seus pagamentos e ficar em dia. Outra forma é por meio do 0800, um canal que possibilita esclarecer dúvidas, fazer sugestões, elogios e reclamações”, enfatiza o chefe do Departamento Comercial e de Faturamento da autarquia, Janderson de Assis.

O número da Central de Atendimento Telefônico do Saneacre é o 0800 254 3003. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 18h.

