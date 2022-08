Para melhorar a qualidade e quantidade da água distribuída no interior, o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) implanta o novo Manual de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para prestação dos serviços de abastecimento de água.

O trabalho começou na segunda, 15, com a entrega do manual às gerências do Saneacre em Epitaciolândia e Brasileia. “Estaremos também em Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, fazendo a implementação do POP, realizando o treinamento e orientando sobre o trabalho com produtos químicos”, informou o diretor de operações do Saneacre, Alan Ferraz.

De acordo com o presidente do Saneacre, Ítalo Lopes, as normas orientam procedimentos durante todos os processos, desde captação, tratamento à distribuição da água tratada. “Estamos atualizando os procedimentos operacionais do órgão, levando esclarecimentos aos nossos profissionais nos 21 municípios sob nossa responsabilidade. A intenção é trazer mais segurança ao exercício profissional dos servidores”, enfatizou.

A implantação do novo Manual de Normas e Procedimentos é parte de um trabalho contínuo, realizado com intuito de melhorar a qualidade dos serviços do Saneacre, a exemplo do que já acontece em Epitaciolândia, onde as intervenções permitiram melhorar de forma significativa os serviços de abastecimento de água.

Outra experiência exitosa foi a implantação da fábrica de hipoclorito em Assis Brasil. Com o novo sistema foi possível melhorar ainda mais a qualidade da água, e reduzir custos operacionais. “A ideia é sempre levar mais água, e com mais qualidade, para o máximo de pessoas possível, e isso se dá com implementação de melhorias e formação continuada dos nossos profissionais”, reafirmou o presidente do Saneacre.

