Santuário de São Francisco inicia programação para festa do padroeiro de Brasiléia

Teve início nesta quarta-feira, dia 25, a programação para celebração da Festa de São Francisco, padroeiro do município de Brasiléia. O Santuário é localizado no km 4, da BR 317 (Estrada do Pacífico) e o evento é realizado pela Paróquia de Nossa Senhora das Dores, atualmente coordenado pelo Padre Moacir Carreiro.

Esse evento é uma celebração que acontece a quase 50 anos, onde reúne milhares de fieis devotos no Município. Durante a semana que antecede o dia 4 de outubro, acontece as noitadas com Missas e Arraiais no Santuário.

As Missas acontecem a partir das 19 horas e para que não tiver transporte, deverá procurar informações nas paróquias em Epitaciolândia e Brasiléia, ou, as paradas na Praça do Seringueiro e na rotatória localizada na Avenida Manoel Marinho Montes em Brasiléia, a partir das 18h00.

O Santuário de São Francisco oferece uma grande estrutura com praça de alimentação, para receber todos que forem até o km 4 da BR 317. Esse evento conta com apoio de comerciantes e da Prefeitura Municipal de Brasiléia.

No dia 4 de outubro, acontece a grande procissão de São Francisco, com saída da Paróquia de Nossa Senhora, localizada no centro da cidade de Brasiléia no período da tarde.

