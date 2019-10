Um acidente envolvendo dois veículos na BR 317, próximo da cidade de Senador Guimard (Quinari), foi registrado no início da tarde deste sábado, dia 12. As informações ainda estão sendo coletadas, mas, que a morte de uma mulher teria sido registrada por enquanto.

O local do acidente seria próximo ao local conhecido como “Curva do Alemão”. Dois veículos, um de passeio e um utilitário de pequeno porte, teriam se choca violentamente, ao ponto de um ter se partido ao meio.

Alguns registros feitos por pessoas que passavam no local momentos após o incidente, mostram que o utilitário ainda teria incendiado. Ambulância do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estiveram no local.

a causa do acidente ainda está sendo levantada pelas autoridades competentes.

ATUALIZAÇÃO:

Informações obtidas no 10º Comando da Policia Militar do Alto Acre, dão conta que uma das vítimas do acidente em que o veículo se partiu em dois na BR 317, seria o sargento aposentado Aparecido de Oliveira Arrais.

O mesmo sofreu apenas algumas escoriações pelo corpo e sem fraturas, com leve sangramento pelo nariz e boca. O militar da reserva foi restado para o hospital de Senador Guiomard, onde está em observação, fora de perigo de morte.

