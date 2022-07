Sargento da PM do Acre conclui curso de especialização de trânsito em São Paulo

Buscando conhecimento técnico e qualificação profissional, o sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC), Ozieu Lima Neto, integrante do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), participou do Curso de Especialização de Trânsito Urbano ministrado pelo Comando de Policiamento de Trânsito (CPTRAN) da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), na capital paulista.

O curso teve duração de trinta dias, com instruções teóricas e práticas em 188 horas-aula, e qualifica profissionais da segurança pública de todo o Brasil.

“Na atividade policial é extremamente necessária a qualificação constante, ainda mais no policiamento de trânsito, em que praticamente todos os dias surgem novas resoluções, normas e anexos; então precisamos estar atualizados. Os conhecimentos adquiridos serão disseminados entre os colegas de farda”, disse o sargento.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários