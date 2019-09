Sargento da PM do Acre desenvolve aplicativo que possibilita identificar deficiências no aprendizado de estudantes Assessoria de Comunicação da PMAC Há quem observe suas próprias dificuldades e as direcione para ajudar outras pessoas. Isso se chama solidariedade. Foi dessa forma que o sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC), Leonardo Fleming, se inspirou a criar o aplicativo Na Escola, que torna possível a participação dos pais em tempo real na vida escolar dos filhos, além de propor uma maneira inovadora – mais ampla e detalhada – de avaliação e a identificação de problemas que dificultam o aprendizado.

Por meio do aplicativo, a avaliação é feita em cada aula, com base em diversos aspectos: participação, pontualidade, comportamento, atividade em grupo, proatividade, entre outros. Um perfil geral do aluno é apresentado e pode ser visualizado a qualquer momento pelos pais. Assim, eles podem acompanhar a rotina escolar dos filhos (faltas, tema das aulas, desempenho nos trabalhos etc) e identificar, juntamente com os professores e outros profissionais, possíveis deficiências, como o autismo, por exemplo.

O sargento Leonardo ou apenas Léo, como gosta de ser chamado, explica que a ideia do App surgiu de suas próprias experiências e percepções durante a vida escolar. “Eu tive algumas dificuldades na escola e os professores não sabiam explicar aos meus pais exatamente o porquê. Só vim descobrir mais tarde. Então, pensei que podia ajudar outras pessoas a não passar pelo que passei”, disse.

O “Na Escola” está disponível há cerca de um ano e já é utilizado por professores de alguns estabelecimentos de ensino de Rio Branco, em fase de teste. O militar está em busca de apoio para divulgar a ferramenta, pois acredita que pode ajudar a melhorar bastante a qualidade do ensino. Apresentação em eventos Com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/Acre), o sargento Leonardo Fleming participou, a convite, da edição 2019 do Startup Summit, ocorrido no mês passado, em Florianópolis. O evento reúne empreendedores do ramo tecnológico de todo o país e também internacionais.

Lá, o militar apresentou o “Na Escola”, que teve uma boa repercussão: rendeu contatos e outros convites. Entre eles, sua participação no Fórum Educação Empreendedora, promovido pelo Sebrae do Tocantins, que acontecerá em novembro, em Palmas.

Leonardo também vem sendo sondado para apresentar a nova ferramenta em eventos fora do país, como é o caso dos Estados Unidos. Ele pretende lançar o aplicativo, oficialmente, em outubro deste ano.

