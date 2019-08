O Sargento da Reserva, F.M., de 67 anos, foi ferido a golpes de terçado no início da manhã desta sexta-feira (9) em frente o Estádio José de Melo, na Avenida Ceará, em Rio Branco.

De acordo com informações, o policial estava na parada de ônibus aguardando o transporte coletivo, quando dois homens não identificados se aproximaram a pé e um deles de posse de um terçado anunciou o assalto. Moura reagiu e entrou em luta corporal com os criminosos, que desferiram dois golpes de terçado que atingiu o sargento no nariz e na cabeça. Os assaltantes subtraíram o celular e uma pistola 380 que estava na cintura do policial. Após a ação a dupla fugiu correndo em direção ao Calçadão.

Populares acionaram a ambulância do Samu, prestou os primeiros atendimentos e conduziu Moura ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos criminosos e em seguida saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

No início da tarde desta sexta-feira, o sargento pegou alta médica. O caso será investigado pela Polícia Civil.

