Sargento Nery, do ‘trisal’, será ouvido dia 9 em audiência de instrução do presídio de Senador Guiomard

O Sargento da Polícia Militar do Acre, Erisson Nery, que atualmente se encontra preso preventivamente no Comando do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), em Rio Branco, Capital do Acre, estará sendo ouvido pela justiça no início do mês de junho.

Segundo foi apurado, o militar responde pelo crime de tentativa de homicídio contra o estudante de medicina Flávio Endres, caso de grande repercussão ocorrido em Epitaciolândia no fim do mês de novembro do ano passado, quando baleou a vítima quatro vezes após uma confusão em um bar da cidade.

O militar ficou conhecido por integrar o ‘trisal acreano’ está preso no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) desde novembro de 2021. Acusado de tentativa de homicídio contra o estudante, Erisson Nery teve o pedido da sua defesa negado pela justiça sobre a possibilidade de realizar análise de insanidade mental. A juíza da Vara Criminal da Comarca de Epitaciolândia, Joelma Ribeiro Nogueira, indeferiu o pedido.

Em 31 de janeiro, a defesa do sargento entrou com um pedido para converter a prisão preventiva em domiciliar ou monitoramento por tornozeleira eletrônica, que também foi negado pelo Poder Judiciário.

Pelo fato do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) não ter condições de realizar a audiência on-line, Errison Nery será transferido para o presídio de Senador Guiomard, onde tem equipamentos para que não seja necessária sua transferência até a fronteira, perto de onde ocorreu a tentativa de homicídio.

Não foi possível saber se a esposa, também militar Alda Radine e a administradora de empresa, Darlene Oliveira, irão participar da audiência, uma vez que todos estavam juntos quando ocorreu a tentativa de homicídio. Devido o caso ser muito complexo e com muitas testemunhas, poderá se estender por alguns dias.

