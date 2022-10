Saúde alerta para vacinação de crianças contra a covid-19

Com saída precisa às 16 horas da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, localizada na cidade de Brasiléia, os fieis devotos de São Francisco de Assis, conhecido como o protetor dos animais e tido como padroeiro do município de Brasiléia, retornaram com a romaria após três anos.

Com o advento da pandemia, com exceção de 2021, quando realizaram uma carreta até o santuário localizado no km 5 da BR 317, Estrada do Pacífico, os fieis esperavam com ansiedade a volta da romaria.

Uma semana antes, a Paróquia de Nossa Senhora das Dores, que tem à frente o Padre Robson Eldes, com apoio de vários segmentos foi realizado uma vasta programação no santuário, com sorteio de brindes, bingos, praça de alimentação, onde recebeu muitos visitantes durante toda a semana.

“Esta é minha primeira experiência com a Procissão. Eu cheguei aqui no início da Pandemia e no ano passado, fizemos uma carreata que me surpreendeu com a quantidade de veículos que seguiu até o santuário. Hoje é um novo começo para os devotos de São Francisco, que estão vivenciando novamente a fé a um santo que tantos tem amor e carinho…”, destacou o Pároco Robson Eldes.

Após cumprirem o trajeto de aproximadamente 8km, foi realizado uma missa campal no Santuário, onde muito rezaram agradecendo suas graças alcançadas em homenagem a São Francisco de Assis.

Veja imagens do evento.

