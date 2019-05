Prefeitura atende mais de 1500 pessoas por mês com o programa

Por Eldson Júnior – SECOM/PMB

O município de Brasiléia mais uma vez foi destaque estadual, desta vez através das ações desenvolvidas pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que realiza importante trabalho com as famílias do município. Os NASFs foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, e ampliar a oferta de saúde na rede de serviços, assim como melhorar a resolutividade, a abrangência e o público alvo das ações.

Com total apoio da Prefeitura de Brasiléia, o NASF dispõe de equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da Família (ESF), equipes de atenção básica para populações específicas e com o Programa Academia da Saúde. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família conta com nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, psicóloga e profissionais de educação física.

Programas desenvolvidos na cidade e premiação

Atualmente o NASF desenvolve vários programas com a população de Brasileia como o Programa Cuidando da Saúde do Servidor, que diariamente realiza atividades físicas com servidores e a população em geral ao ar livre, com zumba e funcional, grupo de práticas corporais “viver bem”, visitas domiciliares, dentre outros. Esses programas atendem mais de 1500 pessoas mensalmente, que se beneficiam com atividades e ações do Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

O trabalho realizado pelo NASF de Brasileia foi destaque na primeira amostra de experiência exitosas do estado, com participação de todos os municípios do Acre, intitulado “Acre aqui tem SUS”, onde o município foi reconhecido e premiado com três experiências exitosas (Projeto de Implantação de Fitoterápicos, Programa Cuidando da Saúde do Servidor e Vida Saudável – Grupo de Prevenção e Tratamento da Obesidade), onde seriam premiadas as três primeiras experiências por regional de saúde.

Brasiléia ficou em 1º lugar da Regional de Saúde do Alto Acre, com o Grupo de Prevenção e Tratamento da Obesidade, além do 3º lugar a nível estadual, levando premiação em dinheiro no valor de R$ 1.000,00 reais para o autor. Ainda aguarda a confirmação do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Acre (COSEMS/AC), onde o programa poderá ser apresentado no Congresso Nacional em Brasília.

Profissionais agradecem reconhecimento

O nutricionista da equipe Douglas Vieira, autor do projeto premiado destaca o reconhecimento. “Isso só tem a contribuir com os serviços que já são realizados pela equipe NASF. Sabemos que para esse trabalho ser desenvolvido, tem toda uma equipe por trás que compõe, para dar suporte. Então só temos a melhorar ainda mais, porque esse é um reconhecimento que vem juntamente com o Ministério da Saúde, para que as atividades continuem a ser executadas e que esse incentivo seja para melhorar ainda mais, e a população só tem a ganhar” disse o nutricionista.

Vandico Lopes, coordenador do NASF no município destaca que o empenho da equipe foi importante para o reconhecimento. “Eu, enquanto coordenador só tenho a agradecer a equipe, porque esse não é um trabalho só da coordenação, envolve todos os profissionais. E também não podemos deixar de ressaltar o apoio da gestão, da nossa prefeita, Fernanda Hassem que sempre tá nos apoiando. Então quando uma equipe tem o apoio de toda gestão, os resultados vêm, onde o NASF de Brasiléia é destaque. Esse é um motivo de honra pra todos nós da equipe de atenção básica do município”, destaca o coordenador.

O secretário de Saúde, Francisco Borges, destaca o empenho da equipe e o apoio da prefeita Fernanda Hassem para a realização do trabalho desenvolvido com a atenção básica de saúde no município. “Para nós é motivo de grande satisfação receber essa premiação pelo trabalho que vem sendo desenvolvido em nosso município pelas pessoas que mais precisam. A prefeita Fernanda é grande incentivadora do nosso trabalho e sua orientação é para que a saúde seja para todos. Não é somente pela premiação, nossa satisfação é ver que a população está contente com o trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe da Secretaria de Saúde e NASF”, finaliza o secretário.

Participantes dos programas confessam que mudaram de vida

Participante da Vida Saudável – Grupo de Prevenção e Tratamento da Obesidade, Erisnete da Silva Campos, destaca a elevação da autoestima ao ingressar no grupo, “eu achava melhor estar em casa, sozinha não procurava ajuda. As pessoas falavam em depressão e eu pensava que era doença de rico por não ter conhecimento. Meu sonho é emagrecer, e comecei a participar. Graças a Deus hoje em dia já to bem melhor, consigo sair, conversar e sorrir. Mas antes só queria estar em casa”, confessa a participante.

Francisca Gomes de Souza, que participa desde o início do Programa Cuidando da Saúde do Servidor, se diz bem melhor com as práticas de exercícios que faz diariamente, “depois que entrei no programa eu tive cem por cento de melhora. Porque antes de entrar no programa eu fazia pilates, gastava bastante. Pois, quando não fazia, eu não conseguia levantar da cama, eram muitas dores. Desde quando iniciou o programa, em 2017, eu não parei mais. Eu quero agradecer em nome de todos à prefeita Fernanda Hassem pela iniciativa, ao professor Vandico pelo empenho, eu agradeço muito!”, finaliza a participante.

