Com dificuldade para manter serviços nos hospitais de todo o estado, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) avalia renovar os contratos emergenciais – iniciados ainda no governo do PT-, para conseguir deixar as unidades de saúde funcionando pelo menos até a contratação definitiva dos novos servidores convocados após concurso temporário.

Apesar de os novos contratados também serem provisórios, a medida deve minimizar a insegurança jurídica que há com os contratos emergenciais, isso porque alguns dos trabalhadores estão há anos atuando no serviço público sem concurso, além do frágil processo de contratação.

Em nota confusa, a secretária da pasta, Mônica Machado, tentou explicar que os serviços assistenciais “que não podem ser descontinuadas, poderá prorrogar os contratos emergenciais até que se conclua a composição das equipes das respectivas áreas e que se substitua pelo respectivo profissional da área que foi convocado”, após aprovação no certame.

Os contratos emergenciais, renovados durante gestão do ex-secretário Alysson Bestene, devem ser encerrados já no próximo dia 31 de outubro, data em que os aprovados no concurso ainda estarão providenciando a documentação necessária à posse nos cargos a que foram habilitados.

Comentários