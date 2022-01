Saúde do Acre realizou mais de 4.700 atendimentos cirúrgicos em 2021 no Pronto-Socorro

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou no último ano 4.798 cirurgias no Pronto-Socorro (PS) de Rio Branco, o maior hospital do estado, e referência em atendimento de algumas especialidades médicas.

A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, afirma que esses números são um ponto positivo para a pasta, e mostram o compromisso do governo com a população. “Nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas possível com as políticas de saúde pública. Esse atendimento à demanda de cirurgias no Pronto-Socorro mostra que evoluímos muito na Saúde do Acre entre 2020 e 2021, e nossa meta para esse ano é continuar com o bom trabalho da gestão”.

Se comparado ao ano de 2020, em 2021 houve um aumento de 35,5% no número de atendimentos cirúrgicos, totalizando 3.540. A maior procura é por atendimentos de ortopedia, que somam ao longo de 12 meses mais de 2.600 cirurgias realizadas.

“O esforço de toda a equipe é para servir à população que necessita dos nossos serviços da melhor maneira, e o aumento de atendimentos cirúrgicos reforça esse nosso compromisso”, afirma a gerente-geral do PS, Carolina Roque.

A gestora ressalta, ainda, que as equipes são treinadas e capacitadas para os atendimentos de urgência e emergência, e têm como meta oferecer um serviço de qualidade, seriedade e responsabilidade para a população.

“Buscamos a cada dia que passa melhorar os nossos serviços. Esse aumento no número de atendimentos mostra que estamos no caminho certo”, conclui Roque.

