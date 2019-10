A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de saúde foi até a comunidade São Sebastião no Seringal Porongaba para levar o Programa Itinerante de Saúde, foram oferecidos para a comunidade serviços de Odontologia, Testes rápidos, atendimentos médicos, vacinas, exames de PCCU, dispensação de medicamentos, Palestras e serviços do Bolsa Família.

O que disseram.

Ao fazer uso da palavra a Secretária de Saúde Terezinha Ribeiro Flores, falou dos avanços e serviços prestados a população. “Temos buscado fazer o melhor na área da saúde a fim de oferecer um serviço de qualidade paras as pessoas que não tem condições de buscar esses serviços na cidade, e isso tem acontecido com o programa de Saúde Itinerante da Prefeitura.” Frisou a secretária.

Para o Prefeito Tião Flores essa ação é de grande importância, pois coloca para as comunidades mais distantes todos os serviços de saúde. “Estamos trazendo a prefeitura para dentro das comunidades, não faço promessas e sim assumo compromissos, e hoje estamos aqui na Associação São Sebastião honrando mais um, com serviços de saúde de qualidade para todos.” Destacou Flores.

Para José Maria (Açucar) Presidente a AMOPREB, a prefeitura de Epitaciolândia na gestão do Prefeito Tião Flores, tem tido um carinho especial por essas comunidades que há tempos viviam isoladas, e hoje estão tendo acesso ao ramal, saúde e educação.

Já é terceira vez este ano que a prefeitura traz o programa de saúde itinerante nessa comunidade, e isso mostra o compromisso do prefeito Tião Flores com os moradores dessa região, que antes não tinha acesso a esses serviços e hoje estão sendo atendidos em todas ás áreas. Salientou Rosimar Menezes Presidente da Ass. Do Rubicom.

O Sr. Gilmar Barbosa presidente da Associação São Sebastião destacou a atenção que o prefeito Tião Flores tem tido com os moradores do Seringal Porongaba. “Estamos muitos satisfeitos com a chegada do ramal e agora os serviços de saúde itinerante e educação, pois muitos não tem condições de ir até a cidade e estão sendo atendidos aqui onde moram.” Destacou o Gilmar.

