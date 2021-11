Saúde promove campanha em alusão ao Novembro Roxo

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) está promovendo a campanha “Separação Zero, mantendo pais e bebês prematuros juntos”, em menção ao Novembro Roxo. A primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, participou nesta quinta-feira, 18, do evento de celebração em alusão à data, no auditório da Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco.

A campanha alerta sobre o crescente número de nascimentos prematuros no Acre, formas de prevenção, a importância do pré-natal e da doação de leite materno. Palestras e oficinas práticas serão realizadas durante o dia com temas que retratam aspectos psicoafetivos, manuseio, higiene e cuidados com prematuros.

“Sarinha e eu fomos muito bem recebidas quando chegamos na maternidade, tive um tratamento de primeira. Minha filha é extremamente saudável, deixo meus agradecimentos aos profissionais. Enquanto estávamos aqui fomos muito bem cuidadas”, agradeceu a mãe da Sara, 2, Andréia Linhares.

Durante o evento, profissionais, órgãos e entidades foram homenageados com placas de honraria pelos serviços prestados na Maternidade e no Hospital da Criança.

Ana Paula Cameli agradeceu aos servidores que se empenham nessa causa tão nobre. “Minhas palavras são de agradecimento, temos muitos desafios, mas tenho certeza que a equipe trabalha com amor e dedicação. Com essa conscientização iremos fortalecer os cuidados e evitar a prematuridade”, destacou.

O que eles disseram

“Abraçamos a causa da prematuridade, que é muito importante e deve ser fortalecida. Teremos um olhar de carinho para as nossas mamães, nossas crianças e também pelos nossos profissionais”, disse a diretora-geral do Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança (Sasmc), Laura Pontes.

“O Corpo de Bombeiros apoia essa causa, temos parceria com a maternidade. Parabéns aos profissionais por esse trabalho”, disse o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Carlos Batista.

“É uma satisfação estar participando da abertura dessa campanha, temos que ter esse olhar sensível para a prematuridade. A cor roxa significa a sensibilidade e individualidade, refletindo o cuidado que devemos ter com essas crianças”, disse a secretária de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Ana Paula Lima.

“Todo lugar tem dificuldades, mas diariamente temos lutados para essas dificuldades serem superadas, e isso se dá graças ao apoio do governo e dos nossos profissionais”, disse a pediatra e neonatologista, coordenadora da UTI neonatal da Maternidade Bárbara Heliodora, Socorro Avelino.

“Sabemos que não é fácil a separação das mães com os seus bebês e a nossa campanha é justamente sobre isso, sobre a importância da presença dos pais para as crianças prematuras”, disse a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano.

“Esse mês é muito importante, na minha família tem uma criança prematura e sei o que esses pais passam. Devemos ter um pré-natal eficiente para garantir um parto saudável para as mamães e para os bebês. O governo federal está à disposição”, disse o superintendente da Ministério da Saúde no Acre, Éden Miranda.

