O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) já começou a fazer mudanças importantes no Hospital Regional de Brasileia com a finalidade de solucionar os problemas deixados pela antiga gestão e melhorar o atendimento aos pacientes.

Entre as mudanças realizadas pelo novo diretor da unidade, Rodrigo Prada, está o critério da escala dos plantões dos enfermeiros, possibilitando que ela fique mais harmônica e não sobrecarregue o trabalho dos profissionais. “Teremos dois enfermeiros num plantão de doze horas”, disse.

Saúde trabalha para que Hospital se torne referência no Alto Acre.

Também foram realizadas modificações no fluxo de encaminhamentos de pacientes e também nos critérios para a entrada dos visitantes, o que até então nunca havia sido feito e nem regulamentado. “Antes não havia um horário de visita, mas agora implantamos o sistema de crachás e definimos o número de acompanhantes por vez”, explicou.

O acolhimento dos pacientes por dois assistentes sociais também é uma mudança importante com o intuito de melhorar o atendimento, sem falar no sistema de classificação de risco, levará em conta, a partir de agora, critérios sociais.

“Há pessoas que vem da zona rural, de muito longe, e por isso, não podem esperar tanto. E com esses novos critérios e procedimentos, esperamos reduzir o tempo de espera das pessoas”, ressaltou.

Uma outra questão que está sendo tratada pela nova direção do Hospital, diz respeito a uma sede para o Serviço Móvel de Urgência (Samu). “Fizemos uma reunião com a equipe e nos foi solicitado o prédio do Hospital Raimundo Chaar e como eles estão sem base aqui, acredito que não seja algo difícil de resolver”, afirmou.

Alguns projetos também já estão sendo elaborados pela nova gestão, como a implementação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), uma parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF). Parceria que inclui, ainda, a aquisição de materiais ortopédicos para viabilizar cirurgias.

“Esse tipo de cirurgia aqui em Brasileia nunca foi feito e já temos até dois médicos, um anestesista e um ortopedista, que podem estar fazendo esse trabalho aqui. A ideia é, inclusive, trazer pacientes de Rio Branco para serem operados aqui”, fez questão de frisar.

Laboratório

Um problema deixado pela antiga gestão foi a questão do laboratório. Há um excesso de demanda porque os municípios de Brasileia e Epitaciolândia não possuem equipamentos.

Rodrigo Prada explica que foi realizado um relatório situacional logo no início dos trabalhos e chegou a conclusão que havia pacientes, quando era a antiga gestão, esperando a distribuição de senhas (eram apenas dez por dia) de madrugada e ao relento. “Por isso adotamos o sistema de agendamento”, explica.

Ainda segundo ele, por falta de vontade política da gestão passada, não foram contratados biomédicos, o que foi feito agora no mês de fevereiro. “Aumentamos a produtividade e vamos reduzir as filas, lembrando que atendemos a demanda de dois municípios”, ressalta.

