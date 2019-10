Em reunião na sexta-feira, projetos prioritários do governo foram entregues aos parlamentares

Durante encontro com parlamentares da bancada federal do Acre na tarde desta sexta-feira, 4, o governador Gladson Cameli foi enfático ao afirmar que não concorda com o fatiamento das emendas federais e que o novo modelo de divisão de recursos aprovado recentemente pelo Congresso Nacional será prejudicial aos investimentos que estão previstos para o próximo ano.

Cameli fez questão de agradecer o apoio dado pelos deputados federais e senadores ao seu governo nestes dez meses e disse acreditar que os parlamentares, apesar das mudanças relacionadas a distribuição de emendas, estão cientes dos anseios da população e farão todo esforço para apoiar os ousados investimentos do governo estadual para os próximos anos.

“A bancada federal tem nos ajudado bastante e aqui quero deixar registrado o meu agradecimento aos nossos deputados federais e senadores. Independente de cores partidárias, temos o mesmo objetivo de poder ajudar e melhorar a vida da população. Deixo o meu pedido aos nossos parlamentares que continuem utilizando o modelo antigo de destinação de emendas para que possamos ter os recursos necessários para colocar em prática os nossos projetos e mudar a vida das pessoas para melhor”, pontuou o governador.

O deputado federal Alan Rick assegurou ao governador Gladson Cameli que o objetivo dos parlamentares é contribuir com o desenvolvimento do estado e adiantou que os recursos serão debatidos com os demais representantes acreanos de modo que os investimentos previstos pelo governo não sejam prejudicados.

De acordo com o coordenador da bancada federal acreana, senador Sérgio Petecão, o encontro com os gestores é de fundamental relevância para conhecer os projetos de interesse do estado e municípios para que os parlamentares possam trabalhar e assegurar os recursos necessários.

“Esta reunião é a mais importante porque vamos receber as propostas do governo, das prefeituras e outras instituições. Isso é muito importante para termos esse diálogo direto com os gestores e espero que possamos tirar bons encaminhamentos no sentido de dar uma certa celeridade nos projetos que serão entregues para que possamos a nossa parte em Brasília. O sentimento de todos aqui é poder ajudar o nosso estado”, explicou.

O evento realizado na sede da Associação dos Municípios do Acre (Amac) contou ainda com a participação do deputado federal Manuel Marcos, de secretários estaduais, prefeitos municipais e representantes de outras instituições públicas.

Coube ao governador Gladson Cameli apresentar aos parlamentares os arrojados investimentos que estão previstos para os próximos anos. Grandes obras estruturantes, que melhorarão a vida das pessoas e contribuirão para reerguer a economia local por meio da geração de empregos, são tratadas com absoluta prioridade.

A construção de pontes nos municípios de Sena Madureira e Xapuri, viadutos e novo anel viário em Rio Branco, a nova orla de Cruzeiro do Sul e reconstrução das rodovias estaduais fazem parte de um grandioso pacote de obras previsto para ser executado a partir do ano que vem.

Melhorar a rede estadual de saúde é um desafio que o governador Gladson Cameli não tem medido esforços para garantir atendimento digno a população. Entre os projetos que beneficiam este setor estão reformas e modernização de hospitais, aquisição de equipamentos e conclusão de obras inacabadas deixadas pela gestão passada.

Na área do agronegócio, um dos pilares deste novo momento que o Acre vive, projetos que visam ampliar a produção agrícola também estão prontos e no aguardo de recursos federais para serem colocados em prática.

“Fizemos uma série de estudos para buscar emendas para que a Sepa possa trabalhar com as prefeituras de acordo com a demanda de cada município, temos projetos focados em estratégias consideradas cruciais para o estado, como a questão do controle a febre aftosa, da estruturação da cadeia produtiva do café, fortalecimento de cooperativas, associações e diversificação da exportação da castanha, enfim, temos uma série de projetos para que possamos, de fato, implementar o agronegócio sustentável no Acre”, salientou o secretário de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), Paulo Wadt.

Em relação à segurança pública, a intenção é fortalecer as forças policiais no combate à criminalidade. Na capital, a proposta é ampliar o videomonitoramento e aperfeiçoar o cerco eletrônico no registro de entrada e saída de veículos. Os projetos asseguram ainda reformas de quarteis da Polícia Militar e delegacias da Polícia Civil, criação de vagas nos sistemas penitenciário e socioeducativo, aquisição de novas viaturas policias especializadas para atuação na zona rural e ainda a implantação de centros integrados de segurança que aumentarão a presença da polícia e do Corpo de Bombeiros no interior do estado.

“As emendas parlamentares são fundamentais para a implementação das políticas públicas e a sensibilidade dos deputados federais e senadores é essencial para compreender que segurança pública é prioritária para o exercício de qualquer atividade do cidadão. E esta oportunidade que estamos levando para os integrantes da bancada são R$ 72 milhões em projetos que contemplam a construção de 14 centros integrados nos municípios interioranos que possibilitarão a otimização do atual serviço policial, maior presença efetiva de policiais e possibilitará que o Corpo de Bombeiros amplie sua cobertura em todo o estado”, frisou o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cezar Rocha dos Santos.

