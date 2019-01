Quatorze candidatas disputaram o título estadual, que até então pertencia a Thaís Braga

Sayonara Moura, de 25 anos, foi eleita a mulher mais bela do estado em evento realizado no Afa Jardim, na noite desta quinta-feira (24). O anúncio da vencedora do Miss Acre 2019 foi feito minutos depois da meia-noite, confirmando o prognóstico de Thaís Braga (até então detentora do título) sobre a dificuldade que teriam os jurados em escolher a campeã.

Modelo desde os nove anos de idade, Sayonara se diz ‘totalmente preparada’ para brilhar nas passarelas.

“Podem confiar em mim”, garantiu ela, se referindo à sua participação no Miss Brasil 2019. O evento ocorrerá na cidade de São Paulo, conforme já definido pelos organizadores.

O concurso de beleza mais badalado do Acre seguiu a tradição de eleger, entre as 14 participantes deste ano, as três semifinalistas.

Sayonara Moura disputou a coroa com Lúcia Matos e Micaelly Oliveira – segunda e terceira colocadas, respectivamente.

De acordo com a organizadora da 57ª edição do Miss Acre, Meyre Manaus, é grande a expectativa para o concurso nacional, marcado para o dia 9 de março, no espaço cultural São Paulo Expo. A vencedora do Miss Brasil 2019 será a representante do país no Miss Universo deste ano.

“Foram 20 dias de muita preparação e ensaios, durante os quais a gente se divertiu muito”, disse ela sobre o evento que terminou nos primeiros minutos desta sexta-feira (25).

Direto de Sampa

Sayonara Moura, conforme afirmou Meyre Manaus, tem muito trabalho pela frente, a fim de que possa dar o melhor de si no Miss Brasil 2019. O evento, em sua 65ª edição, reunirá candidatas das 26 unidades da federativas, mais uma representante do Distrito Federal.

Com transmissão ao vivo pela Rede Bandeirantes e pela internet, as 27 concorrentes vão disputar o título de mulher mais bela do país – que atualmente pertence à amazonense Mayra Dias.

Com reportagem de Everton Damasceno e Saimo Martins, do portal ContilNet