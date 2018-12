Gina Menezes

O senador Sérgio Petecão afirmou à reportagem da Folha do Acre na tarde desta segunda-feira (3) que se a direção estadual do PSD não for contemplada com a pasta da Agricultura a sigla estará fora do futuro governo Gladson Cameli.

O senador afirmou que o governador eleito Gladson Cameli (PP) empenhou a palavra de que caberia ao PSD a indicação ligada à área produtiva, que a família dele rejeitou o cargo que foi oferecido à esposa dele, professora Marfisa Galvão, e citou que abandonou o projeto da Frente Popular justamente na transição do petista Binho Marques, segundo ele, por uma atitude desrespeitosa dos aliados.

Petecão afirmou, ainda, que espera que Gladson Cameli se lembre de que foi aliado e acreditou na candidatura do progressista quando ele sofria fogo amigo, até mesmo dentro do PP.

“Quando o Gladson estava f… quem deu a cara fui eu. Todo mundo querendo derrubar ele, O PMDB e até o PP dele querendo derrubar, quem segurou o tranco foi o Petecão, mas não tem problema não. Jamais iremos atrapalhar o governo dele” diz.

Petecão disse que já comunicou ao deputado Wherles Rocha (PSDB) que o PSD não abrirá mão de indicar o secretário de Agricultura.

“Faz umas três semanas que comuniquei ao Rocha que não iremos abrir mão. Temos que lembrar que Gladson assumiu um compromisso com o PSD que a indicação ligada à produção ficaria com o partido e nós indicamos um nome técnico, que o engenheiro Nilton Craveiro e um político que o Jairo Carvalho”, diz.

A respeito de ser convidado a ocupar outros espaços, Petecão não afirmou para qual cargo sua esposa foi convida, mas frisou apenas que não há interesse.

“Ofereceram um cargo para a Marfisa, mas não estamos atrás de cargos não. Não quero arrumar a vida da minha família não. A questão está em cumprir o que foi acordado. No governo do Binho a gente também saiu na transição por conta de uma atitude desrespeitosa com o Carlos Coelho”, relembrou.

PSDB também quer indicar nome para a Produção

Por telefone, a deputada recém-eleita pelo PSDB, Mara Rocha, confirmou o interesse da sigla em indicar o nome ligado a área de produção.

“Estamos pleiteando sim a Secretária de Produção. Temos um nome muito qualificado para o cargo. Paulo Wadt, pesquisador do CNPQ, pesquisador da Embrapa. Professor do Mestrado e Doutorado em Agronomia das Universidades Federais do Acre e de Rondônia, membro da Sociedade Brasileira de Pesquisa de Solos. Mestre e Doutor em Agronomia e pós-doutorado pela Universidade da Flórida nos EUA”, frisou.

