O governador Sebastião Viana (PT) anunciou na tarde desta quinta-feira (20) que o pagamento do 13 salário está assegurado para 17 mil servidores ativos do Executivo até o dia 28. Apenas o salário de dezembro – que começa a ser feito nesta sexta (21) – será feito para todos os funcionários. Ao todo, entre ativos e inativos, o Acre conta com quase 40 mil pessoas em sua folha de pagamento.

O pagamento da gratificação só o integralmente assegurado para os servidores dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público.

Os aposentados e pensionistas do Poder Executivo também estão com o 13 assegurado por se tratar de recursos do fundo previdenciário.

O restante dos servidores ativos do governo só terá o 13 assegurado no fim do mês, quando a União fizer o repasse da última parcela do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Comentários