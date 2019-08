Luciano Tavares, do Notícias da Hora

O nível do rio Madeira baixou consideravelmente e as balsas que fazem o transporte de veículos de um lado para o outro do manancial têm dificuldades na travessia. Um problema que se repete quase que anualmente durante o período da estiagem na Amazônia.

Nesta terça-feira, 27, um motorista filmou a fila de veículos, a maioria carretas e caminhões à espera de uma das balsas.

“Uma fila de três quilômetros. Corre o risco de Acre ficar mais uma vez isolado por causa da falta de funcionamento da ponte que está em finalização”, narra o autor do vídeo.

As obras da ponte do rio Madeira devem ser concluídas até o fim do mês de novembro, prevê o governo federal. A empresa contratada concentra esforços atualmente na construção das cabeceiras do acesso.

A BR-364 é a única via terrestre que liga o Acre ao restante do país.

Comentários