A Secretaria de Estado da Fazenda no Acre (Sefaz) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta feira (10), um edital de notificação e intimação para mais de 50 empresas que atuam no estado.

O objetivo é fazer com que as linhas privadas prestem contas e negociem seus débitos junto ao Fisco, no prazo máximo de 15 dias, a partir da data de publicação.

Dentre as empresas citadas, várias são do seguimento de transporte de cargas, alimentos e até de transporte coletivo.

A relação com a razão social das empresas citadas, constam no DOE, na página 8.