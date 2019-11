Leila Ferreira/SECOM

Na perspectiva de melhorar o atendimento da população beneficiária do Programa Bolsa Família, a prefeitura de Brasiléia realizou a reforma do antigo prédio do Centro Integrado de Cidadania (CIC), o prédio foi cedido através de cessão de uso pelo Tribunal de Justiça do Acre, para que a prefeitura de Brasiléia possa administrar.

Reformando com recursos próprios o prédio ao lado dos Correios na avenida Prefeito Rolando Moreira, passa a funcionar a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social e o programa Bolsa Família.

O objetivo é proporcionar mais conforto aos servidores e principalmente, à população que busca os serviços sociais do município, como atendimento dos interesses sociais das famílias em situação de risco social, realizar as políticas setoriais visando o combate à pobreza, propiciar a participação da população por intermédio de organizações representativas, amparo à família, às mulheres, ao idoso, às pessoas com deficiência, à população que buscar alguns dos serviços desenvolvido pela secretaria.

“A gestão da Prefeita Fernanda Hassem pensando no melhor conforto dos nossos beneficiários da cidade e da zona rural realizou a reforma do prédio com recursos próprios. Era um prédio que não estava em funcionamento e a nossa gestão pensou em reformar e utilizá-lo, uma vez que estava ocioso um prédio no centro da cidade. Já estamos em funcionamento para receber toda a população que precisar de algum atendimento, a prefeita falou deste do início da gestão da importância da secretaria que atende famílias mais carentes e que precisa de um melhor conforto”. Disse a Secretária de Assistência Social Rogéria Gondim.

Em breve será realizada a inauguração da nova sede da Secretaria de Assistência Social do município.

