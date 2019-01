As inscrições serão recebidas até o dia 23 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br

Seis Processos Seletivos tiveram inscrições abertas na quinta-feira (3), na Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Acre (SEE).

Professores de nível médio e superior serão contratados para atuar nos municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá, Thaumaturgo e Xapuri.

Confira abaixo a relação das oportunidades listadas por área de atuação dos docentes:

Professores PNS/ PS 2 – Língua Inglesa, Espanhol, Francesa e Libras.

Professores PNS/ P1 e P2 – Assistente Educacional, Mediador, Atendimento Educacional Especializado, Tradutor Intérprete de Libras, Libras e Brailista.

Professores PNS 2 P1 e EJA I – Linguagens, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Ciências Humanas, Matemática e Física, Ciências da Natureza, Educação Física.

Professores PNS 2/ P2 – Programa Especial de Aceleração da Aprendizagem de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental (Projeto Poronga), Programa Especial de Ensino Médio (PEEM)/ Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza/ Matemática e suas Tecnologias w Educação Física.

Professores PNS P2 – Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, Ensino Médio/ Linguagens, Ciências Humanas, Matemática, Ciências da Natureza e Educação Física.

Professores PNS P2 – Pedagogia ou Normal Superior para Zona Urbana e Rural, Arte, Biologia/ Ciências, Educação Física, Filosofia, Física Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia.

As inscrições são recebidas até o dia 23 de janeiro de 2019 no site www.ibade.org.br, onde consta a Ficha de Inscrição via Internet e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição.

____________

O valor das taxas é de R$ 40 e R$ 58. É importante considerar o horário local da cidade de Rio Branco, Capital do Acre.

____________

Será divulgada posteriormente a data da prova objetiva que classificará os inscritos, mas a mesma terá aplicação nas cidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

A remuneração desses profissionais será de R$ 1.081,20 a R$ 2.162,41, para jornadas de 12h, 25h e 30h semanais.

Essas seleções têm validade de dois anos, conforme os editais que podem ser consultados através do site do governo do estado, no Ibade, ou ainda pelo link disponível no portal PCI Concursos. Acesse aqui.

Comentários