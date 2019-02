Foi divulgado na manhã deste sábado (02) o gabarito preliminar do Processo Seletivo realizado pela Secretaria Municipal de Educação. As provas do certame foram aplicadas nessa sexta-feira, dia primeiro de fevereiro. Mais de 200 candidatos disputaram uma das 40 vagas temporárias de professor.

Segundo o edital que rege o Processo Seletivo, os candidatos poderão apresentar recursos contra o gabarito preliminar, fundamentando sua queixa contra qualquer das questões da prova objetiva. Os recursos serão dirigidos à Comissão Coordenadora e deverão ser interpostos no prazo de até 01 (um) dia útil após a divulgação do gabarito preliminar. Isso significa que os candidatos terão até as 17 horas da segunda-feira, dia 04, para apresentar recursos contra o gabarito preliminar.

PREFEITURA DE ASSIS BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



GABARITO PRELIMINAR – EDITAL Nº 01/2019/PMAB/SEME 22 DE JANEIRO 2019.

CONHECIMENTOS BÁSICOS LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL BÁSICA TEMAS EDUCACIONAIS E PEDAGÓGICOS –PESO 3 LÌNGUA PROTUGUESA MATEMÁTICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D E B B D A D D B D E B D E C B B C D E A A C B A D E D B D A C C A A C C E C B

ASSIS BRASIL-ACRE, 02 DE FEVEREIRO DE 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA

Por Jerry Correia

