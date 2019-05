Secretário diz que pasta está atenta às reivindicações e elogia pioneirismo do Ifac, ao abrir curso superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio

O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Anderson Abreu de Lima, está atento às demandas dos profissionais de marcenaria no interior do estado. Apesar das inúmeras visitas que fez a estes trabalhadores, desde o início da nova gestão, nesta semana ele se deslocou novamente a Tarauacá e Cruzeiro do Sul para ouvir as reivindicações dos moveleiros locais.

A situação de abandono com que o governo Gldason Cameli herdou o setor de movelaria do governo passado é deplorável, segundo Abreu de Lima. Em Tarauacá, não resta outra solução senão a de abrir processo licitatório para que a iniciativa privada assuma as dependências do polo moveleiro, que ficou inacabado, ao custo de mais de R$ 22 milhões em empréstimo do BNDES.

“A obra foi abandonada pela gestão anterior e faltando em torno de 5% da liberação de recursos, ela se torna inviável ao governo do estado, restando apenas abrir licitação para quem queira comprá-la e assumi-la”, afirma o secretário titular da Seict.

Em Cruzeiro do Sul, ele se reuniu com os trabalhadores do Polo Naval do Juruá e com os operários do Polo Moveleiro do Município. “Ouvimos as suas reivindicações por melhorias e ficou acertado de que eles nos enviarão um ofício com os pontos que podemos auxiliá-los, além de convidarmos para participarem da Expoacre 2019”, pontuou Anderson Abreu de Lima.

No novo governo Gladson Cameli, a Seict participa diretamente das ações do Plano Estadual de Agronegócio, o PEA/2019, carro-chefe da administração Gladson Cameli.

Nas políticas governamentais voltadas para o aumento da produção rural do estado está incluído o Projeto da Agroindústria, implantado de forma integrada pela Seict, com o suporte da Secretaria de Estado de Fazenda e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Ifac lança curso superior em agronegócio

O campus de Tarauacá, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), lançou o curso superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, para formar profissionais habilitados na área e contribuir com a nova política de desenvolvimento do governo Gladson Cameli.

“O curso entra em sintonia com os projetos do governador, cuja saída é pelo desenvolvimento regional por meio do agronegócio, com responsabilidade ambiental. E neste sentido, o Ifac de Tarauacá está de parabéns”, afirma Anderson Abreu de Lima.

Ao participar da solenidade de lançamento, o secretário disse que o Governo do Estado do Acre se prontifica a auxiliar na formação desses profissionais, por entender que o curso vai potencializar os projetos que serão tocados pela administração estadual, com a expertise de profissionais capacitados.

“Se uma das preocupações seria a de não termos pessoas capacitadas, o curso vem para superar essa condição”, destacou Lima, na solenidade de abertura do curso, onde representou o governador Gladson Cameli.

Comentários