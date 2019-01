O novo secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Acre, o engenheiro Thiago Caetano, foi entrevistado pela equipe do jornal oaltoacre.com, no dia da posse ocorrida no dia 2 passado, onde falou dos novos desafios que estão por vir.

Com especialização na área de engenharia, segurança do trabalho, processos construtivos e saneamento básico, Thiago Caetano esteve à frente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) nos anos de 2017 até o final de 2018.

Animado com o novo desafio, foi perguntado ao Secretário, sobre o olhar para regional do Alto Acre, onde é ligada pela BR 317, até a fronteira com o Peru. Estrada essa que vem se deteriorando nos últimos anos, causando acidentes, transtornos e colocando vidas em risco, pela má gestão da administração passada.

Caetano destacou a importância da Região, dizendo que grandes projetos estão previstos já para este ano de 2018. “Já estamos trabalhando naquela área desde a época do Dnit, já assinamos contratos e poderemos estar realizando grandes eventos nos próximos dias de contratos para a BR 317 neste ano. Temos a balança que já está trabalhando na faixa de fronteira”, disse.

Continuou dizendo que outros trabalhos como a abertura dos trabalhos nos ramais no Estado, além do início da construção do anel viário que está parado a bastante tempo, por causa da administração passada. “Vamos através do Estado em parceria com o Dnit, dar início e também, alavancar a tão esperada construção da nova ponte ao lado da existente”.

A ponte em questão, seria a que foi anunciada pelo ex-governador petista, Sebastião Viana, e que nunca saiu do projeto, deixando a ligação com Pacífico, apenas a que foi construída na década de 1980, e que vem causando um atraso no desenvolvimento por ser de mão única. O tráfego de veículos pesados vindos do Peru e Bolívia, são um dos problemas que se junta ao transtorno diário na fronteira.

“Enquanto não construímos a nova ponte, vamos realizar um trabalho de revitalização para ajudar na vida útil enquanto construímos a nova ao lado e que o novo projeto ainda seja licitado neste ano”, destacou.

“O governo do Acre tem um olhar diferenciado para àquela região, por ser altamente produtivo, não apenas com a ligação com o Pacífico. Estaremos sempre por lá para ouvir a população e o mais breve possível estaremos levando desenvolvimento para o Alto Acre”, destacou.

Veja a vídeo reportagem com o secretario abaixo.



