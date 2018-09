O secretário estadual de Meio Ambiente, Edegard de Deus, e outros sete servidores foram mantidos reféns por mais de 8 horas durante um protesto na reserva extrativista do Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul.

Os moradores do Ramal da Branca reivindicaram, nesta quarta-feira (12), a substituição de uma máquina que era utilizada na abertura do ramal que teve início em 2016 e ainda não foi concluída.

De acordo com a polícia, a situação foi tensa e os servidores teriam sido ameaçados de morte. Um grupo de mais de 40 pessoas fez parte do protesto que começou pela parte da manhã, no momento em que o secretário e mais sete servidores se dirigiam para a comunidade com o objetivo de dar continuidade aos serviços de abertura da estrada.

Revoltados com a demora por conta de defeitos constantes apresentados na máquina utilizada nos trabalhos, os moradores decidiram deter o mecânico, o motorista, e a comitiva do secretário.

Os servidores teriam permanecido no local sob ameaças. O líder do protesto por várias vezes teria ameaçado de atear fogo no trator e nos servidores se a secretaria não substituísse a máquina por outra em melhores condições para executar os serviços.

Depois de mais de 4 horas de negociação, o secretário e o gerente da Sema em Cruzeiro do Sul, Isaac Ibernon, foram liberados com uma comissão dos moradores para ir à cidade em busca de uma nova máquina. Os outros servidores só foram liberados no final da tarde.

A abertura do ramal da Branca teve início em 2016 e até o ano passado foram construídos 10 quilômetros. Em julho, a Sema reiniciou os serviços para abrir mais 15 quilômetros da estrada. De acordo com o secretário, por ter ficado parado por muito tempo, o equipamento apresentou defeito e teve que ser recuperado o que atrasou os serviços e deixou os moradores revoltados. “Esse é um trator novo, mas que estava muito tempo parado e fizemos os reparos que tinham necessidades de serem feitos e colocamos lá. Aí esse trator quebrou pelo menos umas três vezes e uma das vezes quebrou o motor e tivemos que mandar para Rio Branco. Quando tudo estava pronto para voltar a funcionar, esse grupo de comunitários já estava muito irritado. Estava uma crise instalada lá”, justificou o secretário.

Uma equipe de policiais militares ainda foi deslocada para a comunidade, mas já encontrou o secretário seguindo para a cidade. De acordo com Edegard de Deus, a situação foi contornada com a garantia de que as reivindicações dos moradores serão atendidas.