Secretário Thiago Caetano visita hospital Wildy Viana e quer celeridade nas obras

Ponte José Augusto também esteve na agenda e melhorias irão acontecer em breve

O novo secretario de infraestrutura do Acre, Thiago Caetano, esteve na fronteira do Acre para fazer uma série de visitas. Em pauta, ficou o paliativo realizado na ponte José Augusto que ligas Brasiléia à Epitaciolândia.

Thiago foi enfático em destacar os problemas que surgiram e do trabalho emergencial que foi feito. “Pedimos um pouco de paciência à população. A ponte estava em uma situação precária ao ponto de entrar em colapso a qualquer momento. Infelizmente, via Deracre não foi possível devido ao momento de penúria em que se encontra o órgão, mas, foi possível via Dnit. A ação que foi feita tá causando transtornos, mas temos que entender que foi uma ação emergencial”, disse.

O Secretário destacou que já foi conversado sobre novos trabalhos no período noturno para não atrapalhar o fluxo de veículo, para que possam trocar todo o tabuleiro da ponte, lançando uma tela de aço e fazer um novo recapeamento que possa demorar ao menos dois anos. Disse que o Dnit estará na região dando o suporte até ser liberado o projeto para a construção de uma nova ponte.

Hospital Wildy Viana

Em sua primeira visita no hospital regional, o secretário pode identificar vários problemas que ainda estão por terminar, como parte elétrica, pisos, acabamentos, forro e vários setores que necessitam ser terminado com urgência.

“Podemos ver que o hospital possui vários leitos para cirurgia, mas, não tem uma UTI. A capacidade de energia que será necessária para o funcionamento de toda a estrutura, deixaria a cidade de Brasiléia às escuras. O funcionamento total desafogaria a Capital, atendendo tranquilamente toda a regional e o plano de governo de 100 dias, será de colocar bia parte em funcionamento”, destacou.

A visita no hospital contou com a presença de vários engenheiros, além do novo diretor Rodrigo Santiago, e dos responsáveis pela obra que está em andamento. Thiago falou que estará se reunindo com os diretores das empresas, afim de resolver alguns ‘problemas’ para que os trabalhos sejam terminados o mais breve possível.

