O secretário de Estado da Casa Civil, José Ribamar Trindade de Oliveira, quer organizar uma agenda positiva para os primeiros 100 dias da gestão do governador Gladson Cameli e, para tanto, solicitou por meio de ofício encaminhado nesta segunda-feira, 7, que todos os secretários enviem um Programa de Trabalho das ações que serão desenvolvidas durante o período mencionado.

O documento deverá ser encaminhado à Casa Civil até esta quinta-feira, dia 10, com a descrição das ações por área, local de intervenção, simulações e prognósticos sobre os resultados pretendidos, público beneficiado e recursos previstos. Os dados enviados à Secretaria da Casa Civil devem detalhar os valores e fontes de recursos e outras informações que os secretários acharem pertinente acrescentar ao documento.

Em encontro com prefeitos na manhã desta segunda-feira o governador Gladson Cameli se comprometeu a apresentar a meta do governo para os próximos 100 dias de gestão. Os planos de trabalho corroboram a decisão do governador de manter o foco na organização das ações prioritárias de cada pasta para a resolução imediata de problemas e promoção do desenvolvimento de todo o Estado do Acre.

Comentários