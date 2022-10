Secretários serão avaliados e nova reforma administrativa deve ser feita pelo Palácio Rio Branco

O governador Gladson Cameli (Progressistas), conversou com interlocutores e mandou um duro recado a sua equipe de secretários de Estado na reta final do primeiro mandato – que encerra no dia 31 de dezembro de 2022. A informação foi repassada ao ac24horas nesta quarta-feira, 5, por interlocutores.

De acordo com pessoas próximas do Palácio Rio Branco, o chefe do executivo, teria dito que permanência dos gestores em seus devidos cargos para o segundo mandato dependerá da atuação nos próximos meses. “Quero saber quais as ações e os projetos em andamento para que possam ser executados ou ser iniciados ainda nesta gestão”, declarou Gladson a uma fonte ouvida pela reportagem.

Cameli avisou a equipe que com a derrota dos adversários e ex-aliados, ele deverá assumir as “rédeas” da sua equipe, indicando para as respectivas pastas, nomes que agregam competência e compromisso para com a gestão e o povo do Acre. “Chega de ficar nomeando [comissionados] por indicação política. Acabou a politização dentro das secretarias, eu quero resultado”, desabafou aos aliados.

