Sefaz realiza 2º Encontro Regional da Fazenda Estadual

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) promoveu o II Encontro Regional da Fazenda Estadual para servidores que atuam nas agências de atendimento do estado. O encontro foi realizado nos dias 3 e 4 de novembro em Brasileia, e visou a troca de ideia, esclarecimentos e orientação sobre os principais procedimentos administrativos e fiscais do órgão.

O secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, deu abertura ao evento destacando as atividades empreendidas no interior do estado, a fim de fortalecer as parcerias de trabalho entre as unidades fazendárias. “A melhoria na qualidade do atendimento ao cidadão acreano é prioridade na Sefaz. Este encontro garante que eles se qualifiquem, gerem ideias e obtenham bons resultados para a arrecadação dos municípios”, afirma.

Ao todo, 23 servidores estão sendo orientados sobre os principais procedimentos teóricos e práticos, administrativos e fiscais, de acordo com o responsável pelo Departamento Regional da Fazenda Estadual, Eduardo Mesquita.

“Acreditamos que essa oportunidade seja de extrema importância para nossos servidores que são da linha de frente no atendimento aos contribuintes. Aqui puderam ter conhecimento acerca da utilização das novas ferramentas do Sefaz online, treinamento sobre IPVA e os benefícios e incentivos fiscais para a área de livre Comércio no Acre, além de outros temas relacionados à rotina das agências”, pontuou Mesquita.

Reconhecimento

O encontro também serviu para homenagear, com uma placa de honra, o técnico fazendário estadual Luiz Alberto Jarude pelos seus 44 anos de entrega aos serviços no estado.

Estiveram presentes, ainda, o secretário adjunto da Receita Estadual, Clóvis Gomes; a responsável pela Escola Fazendária, Rozani Dias; a Diretora de Administração e Finanças, Eliana Valente; e os auditores palestrantes Evaldo Oliveira, Raimundo Vianney e Júnior Mascarenhas.

