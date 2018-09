Adesivaço e bandeiraço reúnem seguidores do candidato a governador, Coronel Ulysses Araújo, e do futuro presidente, Jair Bolsonaro, para a inauguração do Comitê Central de Campanha, no final da tarde desta quinta-feira (30). O local, próximo ao Horto Florestal e a ponte, atenderá os apoiadores que buscam material de campanha.

Segundo Coronel Ulysses, a mobilização é um “esquenta” para a recepção do Mito, neste sábado, 1º de setembro, no aeroporto de Rio Branco. A expectativa é que nesta sexta-feira (31) haja muita procura pelo local para a busca de itens como bandeiras e adesivos.

“Fico feliz por ver nossa campanha decolando. É a união por uma mudança no Acre e no Brasil. Vamos mudar o Estado e o Brasil. As pesquisas mostram nosso crescimento. É 17 em todos os lugares”, afirmou o candidato de Bolsonaro.

O evento contou com a presença de candidatos a deputado (estaduais e federais), incluindo o candidato a vice-governador, o empresário Réssini Jarude, o candidato ao Senado, o advogado Paulo Pedrazza e os apoiadores.

“Tenho o prazer de fazer parte de uma coligação forte, que busca a vitória e que, mesmo sem recursos, está levando nossa luta para todos os cantos. É a vontade de mudança se multiplicar e ter frutos com a inclusão de mais pessoas compartilhando nossos ideais em prol da família, em busca de segurança pública, melhoria da saúde e da educação”, afirmou Réssini Jarude.